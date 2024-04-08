布少明：新盤旺估價彈 樓市添動力

筆者之所以對4月新盤市場甚具信心，除了因最近購買力強勁外，筆者執筆時港島大型新盤開售在即，據市場報道累收2.4萬票，是近8個月以來首輪收票量最多的新盤，預期銷情定當亮麗，估計4月一手成交量仍可達3000宗至3500宗的活躍水平。其實樓市亦不乏其他向上因素，例如市場消息指出，不少銀行估價觸底反彈，可提振買家信心。另一個利好因素是，在過去兩三年定期存息高企，促使不少港人將資金放入定存，但隨着息率漸由高位滑落，相信在定存回報率下降，而樓市個別收租回報率達3至4厘吸引水平，加上樓價具升值憧憬下，勢吸引收租客回歸樓市。

此外，根據政府公布最新資料，截至今年2月底，近年推出各項「搶人才」措施，包括「高才通」等，各類人才計劃已收到超過25萬宗申請，批出約16萬宗，超過10萬人才已到港，衍生出一定的買及租的需求。而政府全面撤辣，近期已吸引大量內地客入市，相信未來有望慢慢加入買樓行列，成為樓市「生力軍」。最後是市場對美國聯儲局減息的憧憬，只要減息潮啟動，將為樓市添上又一助力。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]