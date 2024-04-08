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馬泰陽：購買力釋放 樓市後勁十足

標籤：馬泰陽

【明報專訊】踏入4月，本港樓市交投熾熱。在全面「撤辣」，以及暫停按揭壓力測試要求後，樓市「撥開雲霧見青天」；發展商加快推盤，焦點紅盤連環登場。即使新盤搶去市場焦點，但因市場氣氛正面，資金持續追捧「磚頭」，二手表現亦相當不俗，相信整體樓市後勁十足。

新盤市場方面，本行資料研究部綜合《一手住宅物業銷售資訊網》及市場消息，3月新盤共錄逾4100宗成交，較2月增約14.5倍；成交額則錄逾420億元，按月亦增近11倍。若與土地註冊處每月註冊數據作比較，3月一手成交宗數創1998年後的單月新高，而金額更創自1996年有紀錄的單月最高。而「撤辣」後，市區新盤銷售加快，當中以九龍佔逾75%，而港島區佔約10%；同時因應市場對樓市信心回升，呎價較高的成交佔比增加，當中平均呎價逾1.5萬至2萬元的成交佔逾45%，而呎價逾2萬至3萬元的成交亦佔約30%。

二手方面，本行資料研究部綜合前線分行所錄得的數字顯示，「撤辣」後5周全港20大主要屋苑共錄331宗成交，即平均每周約66宗成交，較今年「撤辣」前平均每周約29宗成交高出近1.3倍。

筆者認為，「撤辣」後後市趨明朗，料發展商將繼續積極推盤，交投氣氛將維持熾熱。樓價方面，由於房屋供應已恢復穩定，加上炒家近乎絕迹，相信「撤辣」後不會令樓價飈升，並預料樓價將隨着成交增加而跌幅收窄，將漸漸回穩。另外，聯儲局已連續5次維持息口不變，市場預料將於今年見頂回落；隨着利好消息愈來愈多，購買力將持續釋放，相信樓市後勁仍然十足。

香港置業行政總裁

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[馬泰陽]