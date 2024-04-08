現金難敵通脹 分散投資為上

明報記者 袁國守

青年理財教育促進會（下稱「YFPA」）日前舉辦了第一屆YFPA理財教育日，活動中，香港中文大學經濟學系副教授兼劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量指出，香港人退休平均需要100個月的月薪用作投資本金，從而滾存利息以應付退休開支。

由此可見，如想安享晚年，必須盡早儲蓄，且自小學習理財知識和技巧。不過，只以現金方式儲蓄（例如敘做定期港元存款），特別是年輕人，並非最佳的退休規劃方法。

醫療住屋通脹高過其他商品

施羅德投資環球內容團隊指出，長期持有現金，可能會對個人財富構成嚴重風險。該團隊稱，現金儲蓄帳戶是非常適合用於預留資金，以作短期支出或應急用途，是一種安全而可靠的儲蓄方式，但事實上，若目標較長遠，例如購買物業、支付教育費用或作為退休儲蓄，現金並非明智之選；長遠來看，現金儲蓄相比起其他投資具有更大風險，因現金無法有效對抗通脹，這表示投資者的整體資產可能會減少。

根據世界銀行資料，過去30年，環球通脹率平均每年超過5%。按此通脹率計算，若今年需要100美元購買的商品，明年將需要105美元才能買到，除非存款利率能達到5厘或以上，否則資金將遭受虧損。施羅德投資指出，即使通脹率較低，現金儲蓄亦會受到影響（見表）。

此外，該團隊表示，在現實生活中，不同商品和服務的通脹率並不相同；舉例來說，在全球不同地區，醫療保健和住屋成本的上漲速度高於其他商品價格的上漲速度。團隊又指出，若必需品價格的通脹率持續高企，依賴現金儲蓄作為未來消費的儲蓄人士可能會面臨諸多挑戰；2022年，新冠疫情及俄烏爆發衝突所帶來的影響，導致環球貿易中斷，環球商品的平均通脹率達到8%。

然而，倘若現金儲蓄能獲得較高利率，能夠抵禦通脹嗎？該團隊認為，現金存款可以賺取利息，這有助於抗衡通脹，但並非所有存款帳戶都能一直獲得具有吸引力的回報率，在儲蓄利率較高的時期，通脹率往往亦會較高。那麼，現金跑贏通脹的可能性有多大呢？施羅德投資回顧近100年的歷史回報率，以了解1年、3年、5年或10年儲蓄期間，現金跑贏通脹的概率，從調查結果所見，無論儲蓄期多長，現金跑贏通脹的機率為六比四；相比之下，投資股市的時間愈長，跑贏通脹的可能性愈高，只要投資期達到20年，股市投資跑贏通脹的可能性達到100%。

可揀投資股債房產另類資產

如果現金儲蓄對財富構成長遠威脅，投資者可以如何保護自己的資產？施羅德投資表示，並非所有投資都會受到通脹影響，因此保護財富的其中一種方法，是將儲蓄現金分散投資於不同的資產類別，例如股票、債券、房地產及其他另類資產，相關投資以不同的方式產生回報，並且能夠提供（但並不保證）跑贏通脹的機會。

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[袁國守 退休綢繆]