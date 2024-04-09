匯控：全球貿易見底 趨「再全球化」 杜嘉祺料歐美6月起減息 明年底前降1.5厘

明報記者 歐陽偉昉

雖然主要貿易航道紅海受地緣政治因素干擾，不過杜嘉祺指過去全球供應鏈正在重塑，商界與政府推動在不同市場生產，有助減低供應鏈受阻並加強韌性。他又指各地政府推出更多補貼刺激本地投資，如美國的《削減通脹法案》，以上變化增加各地抗拒全球化，令過去長達數十年的環球經濟融合面對風險。

亞洲與中東連接增 帶來機遇

不過，在亞洲區內則繼續經濟整合，東盟在2022年上半年取代歐盟，成為內地最大的貿易伙伴，全球10條增長最快的貿易走廊當中，有5條在亞洲區內，匯控估計亞洲區內貿易將會由去年的4.3億美元，增長至2030年7.1萬億美元，區域發展得益於貿易協定，如《區域全面經濟伙伴協定》（RCEP）、《跨太平洋伙伴全面進步協定》（CPTPP）的支持。此外，亞洲與中東的連接明顯增加，為兩地帶來機遇。

環球經濟方面，匯控預期今年美國聯儲局和歐洲央行會在6月首次減息，至2025年底累減1.5厘，不過經濟增長和就業數據保持穩定，會增加央行在決策利率過程的不確定性。即使有額外通脹，不過美國和印度經濟好過預期，帶動全球經濟今年和明年料有2.6%的增長。中國內地和部分歐洲國家經濟增長近月受壓，另外，俄烏戰爭、紅海局勢、大型選舉年等地緣政治，均會增加經濟不確定性。

料內地今年GDP增長達5%目標

內地和香港方面，杜嘉祺指內地疫後復蘇較預期更多波折，經濟正轉型，由房地產、出口、基建推動增長的模式，轉至由內需、高增值製造業帶動，成功的轉型創造更多元化經濟和更可持續增長，雖然短期內會帶來痛楚，不過樂見政府透過市場力量推動調整，並保持以龐大財政力量應對挑戰，預期今年內地GDP增長將達到約5%的目標。

杜嘉祺認為，香港將繼續從內地經濟增長受益，繼續發揮國際金融中心作用，作為內地與亞洲和全球的超級聯繫人。隨着內地不斷開放資本市場，香港將在協助投資多元化方面發揮重要作用。