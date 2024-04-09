北水回歸淨買47億 恒指微升8點

【明報專訊】內地股市昨日復市，「北水」經港股通重臨香江，惟對港股刺激作用不大。港股先低開73點，繼而在早上快速由低位推高314點後，到中午前已回軟，收報16,732點，升幅收窄至8點，好淡友呈拉鋸局面。