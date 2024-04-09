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DONKI母企亞洲店盈利挫 一年內重整當地業務

標籤：經濟

【明報專訊】《日經亞洲》報道，在港爆紅的日本跨國連鎖零售品牌DONKI近年持續快速擴張。但由於組織能力與擴張規模不匹配，其母公司泛太平洋國際控股（PPIH）亞洲相關門市盈利大跌。社長吉田直樹表示，公司將於一年內重整日本以外的亞洲業務，包括派遣日本員工至亞洲分店，傳授日本門市的管理經驗。

去年7至12月，PPIH錄得淨利潤482億元（日圓，下同），按年增31%。但據公司財報顯示，2024財年上半年亞洲分店淨銷售額按年減少2億元，營業利潤按年減少9億元，營收能力較北美分店及日本本土門店為差。報道指出，2017年公司從新加坡開啟亞洲擴張之路。

2021年時每間分店錄得1.78億元營業利潤，惟在截至2023年6月底止，每間分店營業利潤下降75%。報道又指出，在PPIH的海外經營利潤率（OPM）方面，2015年度時OPM可達5.6%，但到2022年度僅剩3.1%，亦可反映公司海外業務大幅下滑。目前DONKI在港擁10家分店。

社長：產品與需求脫節 忽視各區風格

吉田直樹坦言，亞洲區各DONKI門市主要出售日本進口食品，亞洲當地員工向當地製造商採購能力有限，僅能由日本總部採購，產品亦與需求脫節，且門店千篇一律，忽視了各地區不同風格。未來將因地制宜，改變以食品為中心的傳統架構，根據各區不同消費情况，加強供應不同種類的非食品類特色產品。