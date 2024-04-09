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德勤：港首季IPO集資額跌至全球第10

【明報專訊】德勤表示，今年首季港新股公開招股（IPO）集資額47億元，按年削三成，同時亦見2009年以來的新低，同期新股數目按年減少33%至12家。德勤指出，受到外圍市場和疲弱的投資情緒所打擊，加上市值低迷環境下，今年首季香港於全球IPO集資額的排名亦由去年同期的第五名，跌至今年第十名，遜於亞洲區內的滬（第五）、深（第七）、印度（第四）及沙特交易所（第九）。

季內集資47億 2009年以來新低

德勤中國資本市場服務部昨發布內地與本港新股市場首季分析，今年首季全球IPO集資額排名首頭五名為紐交所、納斯達克、瑞士交易所、印度國家證券交易所及上交所，其融資額分別為336億元、295億元、199億元、178億元及162億元。香港方面，德勤指季內只有小型新股上市，季內沒有任何中概股回流上市，2月期間沒有任何新股在港上市。

維持港全年新股集資1000億預測

德勤中國資本市場服務部上市業務華南區主管合伙人呂志宏表示，由於市場的流動性、即資金所帶動的股市整體成交和市場估值處於低水平，令香港新股市場於今年第一季度表現放緩。他續稱，香港市場於3月開始有更多正面迹象，有更多新股上市，市場成交狀况更理想，第一季度末期時的準備上市公司名單亦有擴大，監管機構也繼續以不同方式積極改革股市。

德勤維持先前今年本港全年新股集資額達1000億元，年內共有80家新股上市的預測。德勤中國華南區主管合伙人歐振興表示，雖然市場揣測美國減息時間表或延後，但德勤對於香港新股市場在今年前景仍感到樂觀，因目睹更多上市申請個案，特別是來自人工智能、生命科學和醫療保健等具潛力領域。