世茂：極力反對建行亞洲提清盤

股價昨挫19% 曾見上市新低

世茂認為，該呈請並不代表公司境外債權人及其他相關方的共同利益。為保障其相關方利益，公司將極力反對該呈請，並繼續推進境外債務重組以最大化其相關方的價值。

公司指出，一直與其境外債權人進行善意重組討論，並且承諾繼續與其積極溝通，鼓勵所有境外債權人仔細考慮公司的重組方案並支持落實重組。

在上月25日世茂公布重組方案，向債權人提供4個選項，包括發行短期票據及短期貸款，年期為6年；發行長期票據及長期貸款，年期為9年；可轉換為公司新股份的零息強制可換股債券，強制可換股債券的年期為1年；以及一個不同工具的固定組合。截至今年3 月，世茂已有價值117 億美元的海外債務違約，而重組目標是將債務削減60%。

不過，方案出爐後，隨即被一組主要債券持有人反對。據知情人士表示，債權人對方案中大幅減值，以及未來4年至6年缺乏預付款和現金支付感到不滿。在3月28日世茂公布2023年業績虧損高達210.3億元（人民幣，下同），受限制現金、現金及現金等價物分別為62.46億元及151.87億元，分別按年下跌46.79%及31.08%。