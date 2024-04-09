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HashKey目標5年成最大虛產交易所

【明報專訊】HashKey Group昨日公布，推出面向全球機構與零售客戶的HashKey Global交易平台，目前已開放21種虛擬貨幣資產的現貨交易服務。HashKey Group首席營運官兼HashKey Exchange首席執行官翁曉奇表示，HashKey用3個月獲得百慕達BMA牌照，將以雙軌制發展香港及海外平台，強調堅定採取先取牌後經營的策略。

推HashKey Global平台吸全球客

翁曉奇指出，集團未來5年的目標是超越Coinbase（美：COIN），成為全球最大的持牌交易所集群，現時已在新加坡、日本及百慕達取得牌照，目標取得5至7個牌照並獨立經營業務。

他續稱，HashKey Global未來還打算在歐洲、中東地區申領牌照，主要客群包括全球華僑，以及東南亞、南美等缺乏虛擬資產交易服務的投資者。

HashKey Exchange現時約有17萬名客戶，翁曉奇指出，綜合帳戶（Omnibus）業務發展較預期稍慢，不過已步入測試階段，包括與本地一家大型銀行和券商進行技術對接，維持至年底100萬客戶的目標。他又稱，JPEX事件的確令市場信心受影響，原先預期牛市有更多人入場，但因信心問題而受壓。長遠來看仍是好事，可令監管當局下定決心，加快政策發展「把地掃乾淨，再去蓋高樓」。

美國已率先推出比特幣現貨ETF，翁曉奇預計，香港在監管歷史上對以太幣沒有不友好立場，有信心會較美國更快推出以太幣現貨ETF，以達至差異化，吸引資金流入香港。