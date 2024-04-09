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金價續創新高 今年累升13%

【明報專訊】美國3月消費者物價指數（CPI）在周三公布前，金價繼續破頂。現貨金昨高見每盎司2353.95美元，期金更曾漲至每盎司2372.5美元，雙雙創新高。金價自2月中以來顯著攀升，與市場下調減息預期的趨勢背道而馳。交易員近期對美聯儲全年的減息預期，已由今年初估計的6次降至兩次左右。較高的利率通常不利於不提供利息的黃金，雖然美聯儲仍預計今年開始減息，但強調要看到更多證據證明通脹正趨向2%的目標，令本周公布的CPI成為市場焦點。

美兩年債息率逼近4.8厘

對利率敏感的美國兩年期國債孳息率昨晚逼近4.8厘，美國10年期國債孳息率維持在4.4厘以上高位。美股三大指數早段微升。特斯拉（Tesla）（美：TSLA）透露，將於8月發布無人駕駛的士（robotaxi），刺激其股價早段升逾4%。以色列表示，將從加沙撤走部分軍隊，油價從5個月高位回落。

央行對黃金的需求，對金價有提振作用。中國人民銀行的數據顯示，中國3月底的黃金儲備達7,274萬盎司，已連續第17個月增持黃金。除中國以外，印度等多家央行也自2022年起持續購入黃金。中東的地緣政治風險，也推動資金流入黃金避險。今年以來，金價上升約13%。

華夏基金旗下的華夏中證滬深港黃金產業股票ETF昨一度暫停交易，是該產品自上周二以來，第二次暫停交易。彭博社匯編的數據顯示，截至4月3日，該基金相對於其基礎資產的溢價，升至30%以上，是有史以來最高水平。考慮到大幅溢價，華夏基金宣布暫停交易，但在復牌後閃崩跌停。截至周一收市，華夏黃金股ETF的溢價率仍接近14%。

（綜合報道）

[國際金融]