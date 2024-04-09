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摩通CEO警告美或加息至逾8厘

【明報專訊】以資產值計算，美國最大銀行摩根大通（美：JPM）的行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）在年度股東信警告，美國利率未來幾年可能升至8厘或以上，以反映破紀錄的聯邦政府赤字及地緣政治壓力，將導致遏抑通脹的努力複雜化。

戴蒙在長達61頁的信件指出，巨額財政支出，包括每年為綠色經濟轉型、軍事及全球貿易重組投資的數以萬億美元，將引發通脹。

質疑市場對美「軟着陸」太樂觀

他認同美國經濟仍具韌性，但同時警告，包括烏克蘭和中東戰爭在內的全球不穩定因素，可能會加劇經濟壓力。當投資者和交易員預計美聯儲將實現經濟「軟着陸」，戴蒙對金融市場的樂觀情緒提出質疑。他表示，經濟「軟着陸」意味通脹將由目前較高水平迅速回落至美聯儲的2%目標，雖然市場定價似乎反映了70%至80%的軟着陸可能性，但「我相信這種可能性要低得多」。

戴蒙表示，摩根大通正為一系列情景做好準備，根據經濟發展方向，利率可能降至2厘，又或升至「8厘甚至更高」，在這些不同情况下，摩根大通仍會表現良好。

戴蒙在信中亦用了頗多篇幅闡述人工智能（AI）對摩通業務及整體社會的重要性。他形容AI可能是摩通正努力解決的最大問題，他將其潛在影響比作蒸氣機，並表示這項技術可以「增強幾乎所有工作」。

（華爾街日報）

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