徐風：疫後復常拖累電商主業 港科探索乏新增長點

公司早前公布去年全年業績，收入38.1億元，較2022年稍為下跌，純利卻大幅下跌接近八成，錄得4532萬元。即使用公司提供的「經調整後的扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利」，去年全年為1.23億元，也較2022年的3.16億元有超過六成的跌幅，可見王維基的電商業務又再受到挑戰。

究其原因，是隨着疫情後復常，通關外遊同時回復正常，疫情期間市民被迫Work from Home及家中網上購物已不復存在，加上近期港元匯價強勁，對比人民幣及日圓等都更有購買力，促使港人前往中國及日本等地旅遊及消費。客戶群有更多的戶外購物，甚至出遊購物的選擇，降低香港科技探索本地網上零售業務HKTVmall總交易額的增長。

公司管理層在業績中指出，HKTVmall佔整體零售行業低於5%的市場份額，認為仍有一定上升空間，但承認未來將要在實體市場吸納生意，才能維持高增長動力，然而，業績數字反映出更嚴重的挑戰。HKTVmall去年的總交易額（GMV）為82.9億元，較2022年的82.7億元微升不到1個百分點，反映的是即使在2023年公司有多次推廣，但用戶的購買意欲並不大，難以將客戶轉化為新的收入來源。

難將客戶轉化為新收入來源

港人外遊消費多，於是在本地消費則更為精打細算，加上同業超市競爭，令HKTVmall 受到負面影響。主打的糧油雜貨，總交易額由2022年超過40億元減少至去年的35億元，同時也令整體毛利率及混合佣金率下降，由23.4%減少至22.3%，對盈利產生不利影響。

公司公布今年首兩個月的營運數據，平均每日訂單數量在1月及2月較去年同期分別上升17.1%及6.8%，平均訂單值則錄輕微下跌，但總交易額按年仍分別錄得15.8%及3.2%增長，似乎較去年稍有起色，但管理層也指出，「2024年1月發生的強勁農曆新年採購活動並未延續到農曆新年假期期間及之後」，反映HKTVmall的增長力量難言穩定。

大部分新業務 仍是「燒錢」項目

另一方面，香港科技探索持續投資新業務，包括海外代購服務、「街市即日餸」服務、英國的全自動零售商店及系統業務等。管理層指出，「街市即日餸」服務目前仍處於虧損狀態，未來一兩年更預期虧損可能會持續擴大，而後者仍須多一至兩年時間，「以完善系統的設計及商店整體運作」。換言之，在可見將來，大部分香港科技探索的新業務，仍是一項「燒錢」項目，對盈利增長構成壓力。

對企業而言，當主營業務增長似乎放緩甚至見頂，或投資回報率已非具有經濟可行性時，調動資源發展新業務並無不妥。不過，對投資者而言，主營業務增長放緩，利潤下降，而新業務則持續「燒錢」，卻未見到快速增長及預期盈利的曙光，難以說服他們長期持有股票。因此，香港科技探索股價過去一年跌跌不休，跌幅超過六成，或許業績已解釋一切。

[徐風 隨風投資]