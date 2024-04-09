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黃雯怡：萬洲勢頭好 派息吸引

【明報專訊】美國製造業指數等經濟數據向好，就業報告顯示勞動力市場強勁，市場對美國6月、7月降息的預期降溫。如果周三公布的CPI數據再超預期，年內甚至可能不降息。另一方面，中國3月官方製造業PMI時隔5個月突破榮枯線，市場關注周四即將公布的3月CPI和PPI數據。

由於美國經濟強韌，加上市場憧憬內地經濟企穩，近期順周期板塊有不錯表現，包括銅、能源、豬肉等。萬洲國際（0288）作為全球領先豬肉企業，擁有垂直一體化的產業鏈，料可受惠內地豬肉價格調控，以及今年美國市場好轉，可候股價回吐後吸納，暫上望6元。

萬洲國際此前公布，去年收入262.36億美元，同比減少6.75%；純利6.29億美元，同比減少54.09%。收入和純利下降，主要受肉製品、豬肉銷量及平均售價下跌影響。豬肉分部對集團經營利潤的貢獻為負值，並佔集團41.2%的收入。管理層表示，美國的生豬養殖業務受飼料成本上升、豬肉價格下降影響，盈利能力下滑，但隨今年中豬肉價格見底，料全年可實現盈虧平衡。

2023年集團肉製品的銷量下跌4.4%，其中中國銷量下跌3.5%。管理層指出，今年第一季度肉製品銷售環比大幅改善，預期全年肉製品有單位數增長。

雖然去年盈利有所下滑，但公司經營現金流仍強韌，截至2023年底，擁有現金及銀行結餘11.56億美元。公司去年度每股分派0.3港元，同比持平，股息率5.8厘，派息吸引。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]