金管局證監反駁資金外流說法

余偉文表示，國際金融中心需要有韌性、生態圈和機遇三個條件，香港在以上三點都有獨特性。過去數年香港經歷一連串挑戰，不論是社會騷亂、新冠疫情、歐美銀行危機，香港金融系統仍保持高度穩定，外圍金融影響沒有延至香港，部分原因是當局維持香港的信用和信心，目前外儲維持在4200億美元水平、銀行資本與流動性比率相當高。

互聯互通是香港金融業重要發展之一，余偉文認為在開通股票、債券、ETF、理財產品、掉期後，再進一步擴大互聯互通範圍的空間不大，不過當局會深化以上的互通渠道，特別是內地資金進入全球市場的南向通。例如南向債券通只有銀行可以運用，而資產管理公司、保險公司、養老基金對環球債券也有很大的潛在需求。

梁鳳儀：過去3年持牌機構增4%

證監會行政總裁梁鳳儀則在論壇表示，香港仍是充滿活力和韌性的國際金融中心，過去3年證監會持牌機構增加4%，對冲基金管理人、私募基金經理和家族辦公室增加了24%，去年新資金流入本港註冊投資基金反彈，按年增長93%等。她又表示，當局會繼續提升本港市場的競爭力，減低交易成本和提升資本效率，可能措施包括收窄交易差價、檢討上市公司股份公眾持股量要求、優化債券通下的抵押品安排等。