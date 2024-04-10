歐舒丹停牌 傳私有化達協議 黑石或伙大股東出手 最快日內公布

消息指談判最後階段 仍可能失敗

集團停牌前報29.5元，市值為435.7億元。報道引述消息人士指出，黑石或會為收購提供債務融資，雖然談判已進入最後階段，但仍可能會推遲甚至失敗；黑石及歐舒丹均沒有回應查詢。

自去年起已不斷傳出歐舒丹私有化的消息，今年2月彭博曾報道，黑石有意與控股股東合作收購歐舒丹，正進行初步盡職調查，其後持有150萬股的基金股東Butler Hall Capital更指出，已向公司董事會致公開信，指任何低於每股45元的報價，均會嚴重低估歐舒丹的價值，除非每股收購要約價超過45元，否則建議歐舒丹重新在美國上市，並評估分拆Sol de Janeiro業務在美國掛牌的可能。

擁8品牌 1/3收入來自亞洲

Butler Hall Capital認為，歐舒丹是全球護膚品公司，預計增長率是同業兩倍，但現時估值只及同業一半，大折讓原因是在港掛牌，惟公司絕大部分收入來自亞洲以外地區，只有在美國上市才能實現合理價值。

歐舒丹早於2010年在港上市，現時擁有8個品牌，約三分之一收入來自亞洲。集團近日亦整合品牌組合，上周二（4月2日）公布，於3月28日向執行董事André Hoffmann控制的企業Lavender Investments Limited出售澳洲護膚品牌Grown Alchemist，總代價2835萬歐元，料所得款項淨額為1050萬歐元。集團當時稱，考慮到全球經濟及市場環境轉變，以及旗下其他品牌大幅增長，因而調整策略，出售有助將資源及精力集中在核心品牌L'OCCITANE en Provence，並加快其他品牌增長，改善集團財務表現。

明報記者 蕭嘉聰