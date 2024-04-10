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恒生5個月回購最多30億

【明報專訊】恒生銀行（0011）公布，4月9日（昨日）與經紀商Merrill Lynch International訂立協議，經紀商獲委任全權運作該行30億元自動股份回購計劃，回購不多於30億元的該行股份。自動股份回購計劃的期限為今年4月10日（今日）起至9月9日，為期5個月。該行認為，實施自動股份回購計劃符合該行及股東的整體最佳利益。

經紀商全權運作回購計劃

恒生指出，公司將於5月8日舉行2024股東會，授權董事會一般性回購權，連同2023年的一般性授權，以進行有關回購。

而股東會結束後所進行的任何股份回購，都將取決於2024年一般性授權是否獲通過。

恒生又表示，該行希望實施自動股份回購計劃，已就其於限制期間內進行自動回購計劃下的股份回購，向聯交所尋求及已獲其豁免。

金額相當於日均成交金額15%

按回購計劃期內涉及的105交易日，以及恒生過去20日日均成交1.95億元計算，30億元回購金額相當於佔日均成交金額的14.7%。恒生現時市盈率10.1倍，市帳率1.15倍。股份昨日收升3.12%，報94.05元，股價年初至今累升約3.3%，稍稍跑贏同期大市跌1.3%。不過仍較2018年8月高位216.6元，累瀉56.58%，股價亦已回落至2011年水平。

日前，摩根士丹利下調對恒生目標價，由90.5元降至89.7元，投資評級維持「與大市同步」。大摩表示，因應恒生去年下半年業績，下調未來兩年淨利息收入預測，並指恒生受累高息環境令今年信貸成本急升，以及商業地產相關信貸質素轉差等，預期股東回報回落至約12%，低於疫情前水平，下調今、明兩年盈利預測約12%至近15%。