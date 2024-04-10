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Ares傳洽購豪宅「凱玥」專案貸款多數權益

【明報專訊】彭博引述知情人士報道，另類投資管理公司Ares Management Corp.近日向部分銀行提議，以九五折收購內房企業合景泰富（1813）及龍光（3380）合作開發的香港鴨脷洲利南道豪宅項目凱玥的102億元（約13億美元）專案貸款部分權益。

傳向部分銀行提議九五折收購

報道指出，Ares欲收購這筆貸款的多數權益或貸款的三分之二，銀行於周一開會討論了這筆潛在交易，但可能需要幾個月才能完成，相關銀團貸款8月25日到期，已付利息，並無違約。報道指Ares發言人不予置評。

項目由內房合景泰富龍光發展

內房早年攻港搶地插旗，合景泰富及龍光在2017年以逾168億元投得鴨脷洲地皮，並建成豪宅項目「凱玥」。不過隨著政策打壓及樓市走下坡，內房企需出售境外資產自救，當年高價投得項目更需折讓出售，成為資金充裕的本地發展商目標。

「凱玥」便在去年傳出長實（1113）有意接手其專案貸款，惟之後有指大部分銀行認為凱玥屬於優質高端項目，未考慮出售貸款權益；銀團亦沒有要求發展商提前還款，該項目運作及還款正常。而合景泰富和龍光正在推進境外債務重組，凱玥債權為重組範疇之內，兩家公司均擔心若長實突然介入，會導致重組出現阻滯，其後事件並無進一步消息。至於該盤由去年中開盤至今，據其官網顯示，295伙中僅售5伙。