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環聯國際：5%港受訪者稱已受騙

【明報專訊】隨着愈來愈多交易轉往線上，相關詐騙案正持續增加。環聯國際總裁Todd Skinner引述《2024年全渠道詐騙狀况報告》顯示，去年全球可疑數碼詐騙交易量按年增長14%，較期間全球數碼交易量增幅6%還要多，當中更有5%香港受訪者表示已受騙；零售、金融業更最易成目標。他關注到，香港結合大灣區發展料跨境交易增加，在數碼防騙難免遇到挑戰。

去年全球可疑數碼詐騙交易增14%

環聯國際的數據顯示，去年在全球數碼交易中，有5%屬可疑詐騙交易，較2022年高0.3個百分點，增幅達6%。在各種詐騙威脅中，網絡釣魚、短訊釣魚、語音釣魚分別佔33%、29%及27%。香港受訪者中，曾是可疑數碼詐騙的目標佔比已達45%，成為受害者的比例亦達5%（見表）。面對數碼詐騙的高危行業依次為零售業、金融服務業和旅遊及休閒業，比例達8.4%、7.81%及7.8%。按使用數碼服務階段劃分，去年全球消費者以建立帳戶遇到可疑數碼詐騙最多，佔13.5%。

Todd Skinner接受本報訪問時表示，零售、金融服務及博彩業最常出現數碼詐騙。當中菲律賓、香港及加拿大在零售領域遇騙比率最高；印度、沙特阿拉伯、巴西則在金融服務領域遇騙比率亦多；美國及肯亞在博彩領域遇到詐騙比率最高。每個市場遇到的數碼詐騙更由過往有各自獨特情况，到近年趨向全球化。隨着香港和大灣區結合，他稱，內地與本港跨境商貿活動會增加，將為防騙工作帶來挑戰。他說：「由於每個人均有機會成詐騙活動的目標，因此如何更快辨識風險，採取補救措施及停止財務損失顯得重要。」

內地與港跨境商貿增 防騙存挑戰

在預期防騙需求增加下，他說，環聯國際已與行內不同持份者籌組可疑詐騙資料庫Fraud Consortium，並提供處理身分識別的Idendity Exchange及在美國運作的可信任的來電方案Trusted Call Solutions等方案，結合了設備端數據、分析及制訂分數評核。現時防騙解決方案相關收入更佔其2023年全球總收入約8%。他稱，商戶及金融機構使用防騙工具，除了有助阻撓壞分子侵害及辨識風險，最終有助提升消費者體驗，令消費時感安心。