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「V神」：區塊鏈協議需提升至實時證明

【明報專訊】有「V神」之稱的以太坊聯合創辦人Vitalik Buterin昨日現身Web3嘉年華，他指目前區塊鏈協議技術雖已有很大進步，但最終仍需致力提升驗證時間至實時證明，令以太坊用戶都可以輕鬆成為以太坊協議的完全驗證用戶、得到「一個世界」。

「並行化及聚合樹」等為解決方案

Vitalik Buterin指過去10年區塊鏈協議技術發生很大變化，由比特幣於2009年面世所使用的非常簡單加密模式，發展至2020年代更複雜的協議技術，例如zk-SNARK（零知識、簡潔、非互動式知識證明）首次在2016年應用於大零幣（Zcash）。不過，現時zK-SNARK、MPC、FHE等技術存在效率與安全問題，例如以太坊驗證時隙（slot）平均為12秒，「普通」區塊驗證時間約400毫秒，zK-SNARK證明時間平均約為20分鐘。

他指出，雖然比起兩年前已有很大進步，不過對以太坊最終目標是實現即時證明。至於如何解決效率問題，Vitalik Buterin認為解決方案是「並行化及聚合樹」（Parallelization+aggregation trees）、使用SNARK演算法與哈希（hashes）提升效率、使用ASIC進行ZK硬體加速。

他又指，以太坊生態系統當中，基於10年前的理論基礎構建的應用程式逐漸落實，採用更靈活及高效率的架構，注重隱私和防禦機制。以太坊支持大型應用程式的能力亦較5年前大大增強，認為大型應用程式應建立或作為Layer2（協議增強層、即Layer1以上的擴容協議）之上，利用最新技術解決開發性、安全性等考慮。