彭博：巴郡擬再發日圓債 市場料加碼投資日股 五大商社股價齊漲

大和證券策略師Atsuko Ishitoya稱，巴郡的日圓債券發行計劃，引發市場猜測該公司可能會購入更多日本商社股票，而那些被低估的日本企業股票、具品牌實力的公司，以及金融相關企業也可能成為投資目標，這對日本整體股市有利。

去年至今五大商社至少升六成

巴菲特去年4月訪日時透露，日本是巴郡在美國以外，最大的投資目的地，刺激日本股市顯著攀升。日本商社已成為巴菲特近年最成功的投資之一，自2023年首個交易日至昨天，五大商社的股價至少升六成以上，升幅最大的三菱商事更升1.5倍左右，跑贏日經指數期內約50%升幅。

彭博社消息稱，巴郡已聘請多家銀行，安排這宗潛在的美國證交會（SEC）註冊債券發行。迹象顯示，日本央行不急於進一步加息。投資者購買日圓計價企業債券所要求的額外收益率只有約0.52厘，是2022年9月以來最低。

加薪強勁 日央行或上調通脹預期

日本央行行長植田和男昨重申，目前會維持寬鬆的貨幣政策，但不排除進一步加息的可能。他說，若通脹進一步上升，將考慮減少貨幣寬鬆的程度。

日本央行將在4月25至26日舉行政策會議。彭博引述知情人士稱，由於勞資談判達成強勁的薪酬加幅，日本央行可能會在本月會議上調通脹預期，但預料利率政策將維持不變。

宏利投資管理指出，外國人投資日本企業的時機再好不過，隨着企業治理改革推行，愈來愈多企業「對投資者友好」。巴菲特在2月底的巴郡年度股東信稱，日本商社正遵循投資者友好的政策。市場當時已猜測他可能會增持日本商社股票。

巴郡在2020年8月首次披露持有日本五大商社各5%股份。根據最新的股東信，巴郡持有五大商社各9%左右的股份。不過巴郡承諾，在取得5家商社的董事會批准前，不會購入超過9.9%的股份。

（綜合報道）

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