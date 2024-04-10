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現貨金價見逾2365美元 連續8日創新高

【明報專訊】受惠於央行增持，加上地緣政治緊張形勢持續，現貨金價昨日高見每盎司2365.35美元，連續第8個交易日創歷史新高。期金漲至每盎司2376美元。

Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible表示，除非周三公布的美國3月消費者物價指數（CPI）升幅遠超預期，否則黃金市場的技術性買盤動力仍會持續，若通脹數據降溫，有可能將金價推升至每盎司2400美元。

在CPI數據公布前夕，美股三大指數昨早段下滑，道指跌逾200點。受阿拉斯加航空一架波音737 MAX 9客機在1月初發生半空「甩門」事故的影響，波音面臨更嚴格的審查，令第一季飛機交付量降至83架，相比對上一季交付了157架飛機，而去年同期交付了130架。波音（美：BA）股價午夜前微跌。

三星得州建晶片廠 獲美補貼468億

繼台積電（台：2330；美：TSM）獲拜登政府66億美元（約514.8億港元）補貼後，韓國三星電子（韓：005930）也將獲逾60億美元（約468億港元）的補助。路透引述知情人士稱，美國政府計劃下周宣布向三星撥款，以擴大其在得州的晶片產量。據稱，這項補貼將由商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）公布，將用於在得州泰勒（Taylor）建設4座設施，包括三星於2021年宣布的一座價值170億美元（約1326億港元）的晶片製造工廠、一座先進封裝設施及一個研發中心。拜登政府近期增加補貼，以吸引外資擴大對美國的投資，助美國重奪晶片產業的市場主導地位。

（綜合報道）

[國際金融]