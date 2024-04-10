moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

徐風：大宗商品或現投資機會

【明報專訊】今年以來，美股表現強勢，尤其是由Nvidia（美：NVDA）領軍的AI及半導體晶片概念，帶動納指在美國加息周期下仍創出歷史新高。不過，近日隨着蘋果（美：AAPL）產品銷量不振，兼受連番訴訟影響而下跌，以及特斯拉（美：TSLA）首季新車交付量按年下跌8.5%，跌幅超過市場預期，均拖累納指及科技股的炒作氣氛，故自3月以來，納指已變成窄幅上落格局。

納指3月以來窄幅上落

當科技股的走勢開始分化，加上市場氣氛開始轉弱，且美股新一個季度業績開始陸續發布，投資者繼續入場所面對的風險愈來愈高。仍有增長的個股，估值已經大幅飈升，繼續高追未必有重大回報，一旦業績差過市場預期，投資者拋售股票獲利，高追不成反變做「接盤俠」，可謂得不償失。

然而，部署買入「當頭跌」的弱勢股票，除非閣下有大量資本，否則一直捱價的滋味也不好受。在今時今日，試問有誰會知道特斯拉的新車交付量，在面對中國造車新勢力「割喉式」競爭時，何時才會重拾增長？於是，有部分投資者開始將資金轉移到資源、貴金屬及大宗商品市場，導致這些商品價格開始穩步上升。

金價近期創出歷史新高（見圖），達到每盎司2350美元樓上，白銀價格也超過每盎司28美元。至於與環球經濟表現息息相關的銅價，於周一達到每噸9484.5美元，創2023年1月以來的新高，至於紐約期油也升穿每桶85美元的價位（見圖）。

無視實際利率攀升 金價離奇漲

商品價格與其供求關係非常密切。過去一年，隨着俄烏戰爭及以色列與哈瑪斯的軍事衝突，分別影響俄羅斯及中東的石油供應；全球銅礦供應亦同樣短缺。另一方面，美國經濟數據表現強韌，甚至有機會延長目前的限制性利率政策，加上中國近期公布的製造業經理人指數（PMI）重新回到50以上，反映製造業有復蘇迹象，都引起市場對大宗商品的需求，刺激銅價及油價持續上升。

美港油股均創新高

值得留意的是，過去金價的走勢與美國的實際利率（Real Yield）有密切關係，當實際利率上升時，投資者認為息率吸引，以及通脹下跌不利金價上升，都會拋售黃金，轉而持有美元收息，令金價走勢向下。然而，近期金價的升勢則完全與實際利率無關，隨着美國聯儲局持續維持高息，而預期通脹率則開始下降，令實際利率持續攀升，但金價仍能一舉衝破歷史新高。市場估計，金價離奇上升，與全球央行，甚至是擁有高儲蓄率的「中國大媽」買入黃金避險有關。

無論如何，近期商品價格開始接力上升，也刺激一眾油股及資源類股票有明顯升勢，例如美股中的油公司埃克森美孚（美：XOM）及港股的中海油（0883）均創新高，金礦股紫金（2899）同樣創出新高，都反映市場開始關注資源類股票，炒家可留意資源價格會否進一步上升，刺激資源股再創新高。

[徐風 隨風投資]