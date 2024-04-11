讓香港踏上虛擬化驅動之路

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近年來，香港成為了虛擬化字眼頻繁出現的舞台，虛擬銀行、虛擬資產、虛擬網絡和虛擬辦公室等概念不斷湧現。政府更在2022年10月發表「有關虛擬資產在港發展的政策宣言」，這些新興的虛擬化概念給香港帶來了前所未有的挑戰和機遇。然而，許多傳統行業的高管對虛擬世界的認識停留在表層，沒有深入了解其潛在的商業機會和變革力量。

解讀虛擬化技術本質和核心概念

其實，虛擬化技術 (Virtualization Technology) 是一種基於軟體的方法，可以在單一物理伺服器或儲存設備上創建多個虛擬環境或實例。它可以將資源和服務與底層硬體分離，使其更高效、靈活且具有成本效益。虛擬化技術已被廣泛應用，它的優點不僅限於伺服器和儲存設備，還可以擴展到其他領域，如網絡、桌面甚至貨幣、付款卡及身分證上。

入境處「非觸式e道」值得讚許

由於手機應用目前非常普及，身分證虛擬化成為了一個備受關注的話題。在這個領域中，香港入境處為香港居民提供的非觸式e道被認為是最佳的案例之一，它通過將身分證明文件轉化為虛擬形式，旅客可以僅憑手機和面部識別就能完成通關，毋須攜帶實體身分證並進行繁瑣的驗證過程。這對於旅行者來說無疑是一個巨大的便利，節省了時間和精力。

1997年問世的香港八達通卡是早期把小面額貨幣虛擬化的典型案例。它利用當年最先進的信息科技技術，從交通卡的優化伸延到覆蓋幾乎整個城市的小額支付層面， 全球首創。如今，隨着手機及能全面替代實體卡的各種銀行卡和預付卡的虛擬化的高度普及，加上蘋果支付和Google Pay等技術的出現，大部分銀行卡和信用卡也可被虛擬化到手機內。內地及許多發達經濟體的市民也能享受方便、快捷、安全及較低成本的多重好處，甚至沒有使用實體錢包的習慣。

八達通全面虛擬化是關鍵一步

八達通在2017年三星推出的Smart Octopus、2020年的Apple Pay和華為的Huawei Pay正是本地支付卡虛擬化的例子。然而，八達通採用了Sony FeliCa規格和嵌入式安全元件的手機限制，手機版虛擬八達通除了以上提及的品牌的支援型號外，其他內置近場通訊（NFC）功能的智能手機仍無法兼容。經過幾年的技術研發，手機八達通終於延伸至NFC-A國際化規格標準上並展開公測，使得手機八達通可以廣泛應用於不同的Android手機上，為用戶提供了更全面的手機八達通應用選擇，更提升了支付的便利性和自由度，同時也推動了跨區支付的便利性。這是八達通系統的一個重要的技術進步，對於用戶和支付生態系統都具有積極的影響。

最近八達通致力推出實體的「八達通——全國通卡」，但傳出因為缺乏自主聯網功能而產生的首次使用和長期不使用的限制問題。雖然八達通尚未正式宣布何時可在Google錢包上使用，但愚公相信兼容幾乎所有手機的虛擬版八達通服務一旦推出，種種難題能依賴虛擬化的威力而迎刃而解。愚公更熱切期待在不久之後，隨着廣東省推動的「數字灣區」政策內的數字化身分證計劃落實，目前仍然未能被虛擬化的長者八達通及樂悠卡也能夠實現虛擬化，讓不同用戶也能以單一系統和操作方式在本港、內地甚至國外使用香港人最熟悉的支付系統。

陳家豪

雲端與流動運算專業人士協會會長

香港數字金融協會聯席會長

智慧城市聯盟金融科技委員會主席

香港新興科技教育協會副會長

香港城市大學EMBA特約教授

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