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營銷內容的AI創作流程

【Presented by：WAW Creation】在今日的數碼營銷中，AI對內容創作已經是不可或缺。Marketers更多的將AI整合到工作流程中，期望以成本低效益高的方式製作高品質、符合品牌定位的內容。在內容創作上，真的會有一條Magic Prompt指令AI創作最好的內容？

Presented by：WAW Creation

我比較偏向不相信有Magic Prompt能製作絕佳內容，畢竟創作內容是一個複雜的任務。不過，在跟不同品牌無數的工作會議後，我大概綜合出一個有效的AI內容創作框架，結合人性和AI的效率。

創作以策略為先

相信大多創作者都同意，AI寫作省時省力，這省下來的時間和精力，創作者其實應更專注於策略規劃，例如ChatGPT除了直接生成文章，也可以用作先分析目標受眾的喜好、痛點等，這一步往往是讓內容創作符合商業目標的重要一步。

內容創作的逆向工程

不少Marketers會通過Google搜尋，分析成功頁面的關鍵字和主題。其實，同一個方法，亦可以用於創作有個人風格的內容。將以往品牌或自己的文章，利用AI作出分析，了解其內容結構、風格和語氣，作出逆向分析，就可以將結果用於未來AI協助的創作當中。

搭建框架和分段深化

AI寫作跟人類寫作一樣，在「落筆」之前先建立框架。用上AI協助建立框架，可以確保文章結構和方向更符合作者本身商業目的。確立一切後，加入自己想法，配合AI創作文章之時，應該分段創作，避免內容的詳細程度受限於AI文字字數的限制，這樣，製作的內容就可以更豐富更全面。

文章完成後，除了人手的潤飾外，我也會習慣將自己的用字和風格記錄在案，讓下一次再用AI協助創作時，輸出可以更符合個人的風格。雖然沒有一條萬能的AI Prompt，但這個系統化的流程結構為利用AI進行內容創建提供了的很確實的基礎。在利用AI協助內容創作上，你又有什麼看法？

 

Dr. Bernie Wong

Social Stand創辦人，數碼營銷顧問，大學及培訓講師，電台節目主持

鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！

https://social-stand.com

bernie@social-stand.com