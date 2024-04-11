活在灣區：港車北上入滿油做汽車美容慳一筆

明報記者 龍彩霞

「港車北上」推出超過9個月，無論流程及申請時間也縮短了不少，車主廖先生分享其「港車北上」經驗，現時合乎資格的港車北上車主只需提早一天預約，便可以經港珠澳大橋往內地自駕遊。最大賣點是「慳油錢」，假如在香港一輛私家車打滿一缸油要1700至1800元，但內地只需約900至1000元人民幣。每次北上「打爆油缸」可以節省不少油費。今期「港車北上」截止申請時間為4月11日（即今天）23點59分，抽籤結果將於4月12日公布。下期則在月底開放申請。

申請港車北上需時約兩周

「港車北上」只接受網上（www.hzmbqfs.gov.hk）遞交申請及提交相關證明文件，中籤者須按電腦系統隨機分配的日期於指定時間內遞交「港車北上」申請。有關申請由兩地政府共同審批。運輸署收到申請後會根據提交資料作初步審批，內地部門收到申請後亦會審核，並會以申請時提供的電郵或內地手機號碼以短訊通知申請人審批情况及所需手續。大約7到10個工作天後會收到珠海當局通知，收到通知後申請人可透過「港車北上」指定網站的連結前往「港車北上管理服務系統」查詢申請情况及上載「符合國家規定的機動車交通事故責任強制保險」（即「機動車交通事故責任強制保險」（「交強險」）或「等效先認」保險）。接着獲批的申請人可開始預約驗車（https://gcbs.ctsmep.com/#/input）及辦理保險事宜。

內地油費低香港近半

廖先生表示，內地整體消費物價相對較低，汽車維修、保養、美容等等的費用也較香港低不少。港車車主可以在北上時順便為「愛駒」做美容，例如打蠟、鍍膜、PPF等等。香港汽油價格較貴，內地每升油價比香港便宜近半。「港車北上」自駕時若選擇入滿油回港，可以節省不少油費。

申請人需要注意，在遞交申請資料後不可更改，例如加減、更改司機資料、車輛資料，否則需重新申請，已繳交費用亦不會退回。成功申請後，需到運輸署「指定日子預約系統」網站，預約出發日期及時間。若申請人3個月內曾兩次未有在指定日子過關而沒有預先取消預約，其透過「指定日子預約系統」辦理預約申請的資格將會被暫停3個月。「港車北上」有效期兩年，不設自動續期，車主可於有效期屆滿前30日再提交申請，並重新遞交文件。​

不論任何車齡，「港車北上」車輛也需要於中檢或中旅預約驗車，收費為800元（當中400元為辦理口岸通關卡），並只接受電子支付（VISA、銀聯、Mastercard、JCB、Apple pay、samsung pay、Google pay、BocPay、銀聯二維碼、支付寶及微信支付），成功驗車後會自動通知珠海當局。如首次檢驗不合格，可於14天內免費複驗。如車齡滿6年（以現時2024年作出申請為例，即2017年出廠的私家車）而車輛牌照並非於4個月內到期的私家車，運輸署亦接受相關車輛預約檢驗。相關車主可直接聯絡各指定車輛測試中心，排期檢驗以取得「宜於道路上使用證明書」（驗車紙），供申請「港車北上」使用。

需習慣內地左軚駕駛

「港車北上」需要購買「符合國家規定的機動車交通事故責任強制保險」（即「機動車交通事故責任強制保險」（「交強險」）或「等效先認」保險）及內地自助採檢中心辦理備案手續 （如有需要）。一年收費約1000至1300元人民幣，視乎保障額度及保險內容。快而保最新表示，曾有一輛掛香港牌的私家車在珠海發生交通意外，撞入一間粥店，令店面嚴重損毁，預料賠償額不菲。現時交強險最低賠償額為18萬元人民幣，這個數額或不足夠賠償，交強險保障範圍只涵蓋第三者人身傷亡及財產損失，並不包括司機及車上乘客。快而保建議港車北上車主宜加購港珠澳大橋香港跨境車輛商業保險（商業險）以保障自己，在18萬元人民幣的投保額上面另加100萬元人民幣，甚至200萬元人民幣，那就等同於香港的第三者保險。

廖先生分享「港車北上」車主最大的困難是香港為右軚，內地為左軚，故首次「港車北上」時都要時間適應。消委會就「港車北上」做過調查，比較18間現有香港汽車保單上添加內地汽車保險的選擇，等效先認保單保費由每年959至1320元不等。

加購商業險保障自己

內地「等效先認」保單的保障範圍只涵蓋第三者人身傷亡及財產損失，並不包括司機及車上乘客保障，每次事故賠償限額為20萬元人民幣的內地法定保險最低要求，未必足以全數支付意外賠償，故消委會建議加購「商業險」。商業險保費由980至3000元不等，投保者要留意當中保障範圍。

[活在灣區]