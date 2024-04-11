恒指升311點收復萬七 今年收市新高

騰訊升3% 阿里漲半成

科技股帶領大市向上，科技指數連升兩日，收市升逾2.1%，報3552點，是3星期高位。連日回購股份的騰訊（0700）扭轉之前兩天下跌，昨升3%報314.2元，見逾3個半月高位。阿里巴巴（9988）創辦人馬雲相信，集團已重回健康成長軌道（見另文），股價升近4.9%。直播平台嗶哩嗶哩（9626）升逾6.4%，增持海外遊戲業務的心動公司（2400）升3.8%。

中汽協統計，內地汽車上季產銷創5年來同期最高，多隻汽車相關股做好，小鵬（9868）和蔚來（9866）分別升約7.7%和6%，長城汽車（2333）升逾8.2%，經銷商中升控股（0881）亦升逾7.2%。恒生銀行（0011）首次回購股份，隨即獲大行調高目標價，公司股價彈6%。多隻金融股亦向好。燃氣股連續3日集體向上，新奧能源（2688）升近7.4%，是表現最好藍籌。

個別細價股再出現洗倉。信基沙溪（3603）午後急插，最多挫87%，其後中途停牌，停牌前報0.053元，跌75.7%，市值僅餘7950萬元。周二尾市暴瀉99%的中國天瑞水泥（1252），昨天開市前停牌，以待公布內幕消息。

細價股信基沙溪插76%停牌

「北水」連續8個交易日經港股通流入，是逾1個月最長流入周期，但昨天淨流入23.25億元，較周二減近15%。當中以高息「中特股」較受歡迎，中移動（0941）、中石油（0857）、中行（3988）淨買入都逾3億元，但不少科技股出現獲利離場，騰訊錄淨沽出逾3.6億元。至於「南水」滬深股通則轉為淨流出41.14億元人民幣。

耀才證券研究部總監植耀輝認為，市場關注中美通脹等重要經濟數據，短期港股表現要視乎內地A股能否轉好，若恒指能突破上次高位17,214點且企穩，後市才有望傾向樂觀。