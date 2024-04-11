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馬雲發文撐蔡崇信吳泳銘新管理層

【明報專訊】阿里巴巴（9988）創辦人馬雲昨日於內聯網發表題為《致改革致創新》文章，高度肯定主席蔡崇信和首席執行官吳泳銘組成的新管理層變革勇氣，稱集團已重回健康成長軌道，支持繼續改革。集團亦獲大行唱好上季客戶管理收入（CMR）表現，股價昨日最多升5.8%至74.6元，收市報73.95元，升4.89%，成交64.54億元。

「AI時代剛到 阿里正當其時」

馬雲自2019年退休後一直行蹤低調，今次是首度發長文討論阿里巴巴未來的發展，認為過去一年阿里最核心的變化不是追趕KPI，而是認清自己，重回客戶價值軌道。通過向「大公司病」開刀，阿里重新回歸效率至上、市場至上，變得簡單和敏捷。他指出，感謝蔡崇信的勇氣和擔當，AI時代剛剛到來，強調一切才剛開始，阿里正當其時。

花旗報告指出，阿里重點投資低價策略吸引消費者需求和購買頻率，相信可推動集團業務成長，加快訂單量及商品交易總額（GMV）。該行預期，阿里上季CMR將按年升3.5%至625億元（人民幣，下同），收入按年升5.8%至2204億元。雖然集團估值不高、股東回報不斷提升，以及變革出現初步成功迹象，但經調整EBITDA中短期或受壓，將阿里港股目標價由124元降至122元，維持「買入」評級。

花旗料上季收入按年升5.8%

瑞銀預期，阿里上季業績好壞參半，當中CMR復蘇將成為業績亮點，但預期海外投資將會增加，預料上季阿里收入將按年增長5%至2190億元；經調整EBITDA料按年跌6%至237億元，主要由於國際數字商業集團（AIDC）投資增加及菜鳥虧損所拖累。該行將阿里美股目標價由106美元下調至105美元，維持「買入」評級。