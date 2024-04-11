moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

陳浩濂：港交所下一步研究交易單位

標籤：經濟

【明報專訊】署理財經事務及庫務局長陳浩濂昨日在立法會會議上，回應立法會議員李惟宏（金融服務界）的提問時指出，港交所（0388）會先就買賣價差檢討結果於今年第二季徵詢市場，並在下一步展開交易單位的相關研究。同時，在兩地互聯互通機制於去年引入多項優化措施和新產品的基礎上，續與內地探討進一步擴容增量方案和優化安排，研究各項促進兩地資本雙向流通的建議，包括探索優化稅務安排的可行性。

陳浩濂又稱，他們重視上市發行人的質素，並且有系統地使不再符合持續上市準則的發行人適時除牌，並鼓勵已停牌的發行人迅速採取行動爭取復牌。他說，港交所了解到區內的經濟情况正處於調整周期，在執行有關條文時會按發行人個別情况全面評估。雖然除牌的股票不可在證券市場買賣，但仍可按現行法律框架和執行機制轉讓股份。他們聯同港交所繼續留意市場發展及有關情况。

為進一步向海外企業和資金宣傳香港的融資平台，陳浩濂稱，港交所正為來年籌備多項重點推廣活動，包括與中東及東南亞地區組織聯合舉辦不同主題旗艦峰會，亦會參加不同外展活動，介紹香港上市平台的優勢。

證監會與中東東盟探討資管合作

證監會亦正積極與中東和東盟的監管機構，探討在資產管理領域上可能的合作安排，以及支持香港基金經理積極探索通過不同渠道，將其基金分銷到相關市場，把握機遇拓展業務，同時讓本地資產管理業的資本來源和投資者更多元化。