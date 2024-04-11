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小鵬汽車進軍香港 森那美成官方代理

標籤：經濟

【明報專訊】內地新能源汽車新勢力「蔚小理」當中，小鵬汽車（9868）率先進軍香港市場，該公司昨宣布授權森那美汽車集團為公司的香港市場官方代理商，全權負責小鵬新車銷售及售後服務。小鵬成為「蔚小理」中首家來港銷售產品的車廠。小鵬昨股價收報32.15元，升7.7%，成交7.84億元。

第3季在港設旗艦店

森那美汽車集團香港及澳門董事總經理黃國斌稱，公司將於第三季開設小鵬汽車旗艦店，引入純電動SUV（運動型多功能車）「小鵬G6」及純電動七人車「小鵬X9」。該公司預告，隨着小鵬正式進軍香港，其車款將於5月中旬率先亮相，料今年第三季開始交付。該兩款車型在港建議零售價尚未公布，但翻查其在內地售價，小鵬G6售價由20.99萬元（人民幣，下同）起，小鵬X9入場價為35.98萬元。至於店舖位置，據消息指出，預計於灣仔及元朗開設陳列室。

參考比亞迪（1211）同車款內地和香港定價，今年內地推出的「元PLUS榮耀版」，售價介乎11.98萬元至14.78萬元，香港同系「ATTO 3」（即元PLUS）入場價由23.8萬港元起。

據介紹，森那美汽車集團於亞太地區業務遍及10個市場，在香港及澳門代理品牌包括寶馬、JAC江淮汽車、MINI、三菱、三菱FUSO、標緻、勞斯萊斯、鈴木等。

另一方面，比亞迪昨在網上業績文字說明會中提及，就市場競爭的具體戰略部署，集團將強化核心技術的研發及自主可控，持續提升產品競爭力；緊握市場消費趨勢，持續推動多品牌矩陣佈局，並加速業務出海進程。