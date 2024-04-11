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美CPI升幅超預期 市場料9月才減息 道指挫逾500點 日圓跌至34年新低

【明報專訊】美國通脹升幅較預期熾熱，3月消費者物價指數（CPI）連續第2個月反彈。市場昨晚預期美聯儲開始減息的時點，將由6月押後至9月，並預計全年減息次數，將會由三次下調至兩次。美股三大指數早段急跌，道指跌逾500點，標普500指數及納指跌逾1%。

受汽油及住房等價格上漲影響，美國3月CPI按年升3.5%，較2月上調0.3個百分點，升幅超預期，連續第2個月按年上升。3月CPI按月升幅維持0.4%，較預期高出0.1個百分點。剔除能源及食品價格的3月核心CPI按年升3.8%與2月持平，分析師原預期回落0.1個百分點。3月核心CPI按月升幅維持0.4%，較預期高出0.1個百分點。

交易員押注全年最多減息兩次

通脹升幅較預期高，預示美聯儲毋須急於減息。芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員押注6月減息概率，由周二近六成，跌至昨晚的兩成以下。7月較目前利率下調0.25厘或以上的概率，由周二的75%，降至四成左右。FedWatch數據顯示，交易員昨晚預期美聯儲要到9月才開始減息，對比交易員周二預期到9月已減息兩次。交易員昨晚預期，美聯儲到12月才會第2次減息。掉期合約顯示，交易員押注12月的聯邦基金利率降至4.9厘，較目前5.33厘的實際聯邦基金利率低0.4厘，預示全年最多減息兩次。

市場下調美聯儲減息預期，預示日美利差將維持較大差距，日圓兌每美元昨晚跌至152.51，跌穿2022年10月日本政府與央行入市干預水平，刷新34年新低。每百日圓兌港元跌至5.13算。歐元兌美元昨晚跌至1.0737，跌幅達1%。美匯指數高見105.1，升至近5個月高位。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率升穿4.9厘；美國10年期國債孳息率觸及4.5厘，是去年11月以來首次。現貨金由數據公布前每盎司約2350美元，跌至低見2319.5美元。

拜登籲食品雜貨等企業降價

對於3月CPI升幅較預期高，美國總統拜登昨強調，對抗通脹仍是其政府的首要經濟重任，並正取得進展：薪酬上漲速度較物價上漲速度快，且通脹已由峰值回落60%以上，不過遏抑通脹仍有很多工作要做，因為住房和食品價格仍然過高。拜登表示，其政府已有降低住屋成本的計劃，希望建造和翻修超過200萬套房屋。他又稱，正爭取降低處方藥物及醫療收費，並減少學生債務等。他呼籲食品雜貨等零售企業，利用此前的創紀錄利潤為消費者降低價格。

有別於CPI，本月底公布美聯儲最重視的通脹指標——個人消費支出（PCE）物價指數，對住房的比重較小，或呈現較樂觀的通脹前景。不過根據彭博社計算，不包括住房和能源價格，3月服務成本仍按年升4.8%，是去年4月以來最高，反映通脹具有黏性。

（綜合報道）

[國際金融]