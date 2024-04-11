徐風：內地人口老化預期 冷敲海吉亞康耐特

至於A股方面，雖然各種新聞及消息均指出中國經濟似乎有略為復蘇的迹象，包括PMI重新回到擴張階段，清明節「小黃金周」假期旅客出遊、消費及影院票房都創疫前新高，反映消費增加，對推動經濟增長或有幫助。然而，經濟剛有苗頭，惠譽則發表報告，將中國的主權債務評級展望調低至「負面」，因中國負債率上升及經濟增長放緩導致，加上各國對中國透過低價貨品出口提振自身經濟及解決產能過剩的問題深感不滿，認為政府借補貼傾銷貨品，紛紛祭出關稅大招，都會對剛有起色的製造業造成打擊，令A股受壓。

中央政府急需重啟經濟增長，才能解決中等收入陷阱，以及減慢人口老化及少子化危機。在內房崩潰居民消費保守的背景下，要經濟復蘇挑戰甚大，但人口老化則是定律。有研究顯示，到2030年全內地三成人口將達退休年齡，當中的醫療及安老需求將會急速上升，這也是過去一直炒作醫藥股及生物製藥股的重要概念。

問題是，隨着國家負債比率高企，政府「缺水」，但對社會及企業有絕對影響力下，面對老齡化問題，或推出壓縮藥企利潤的政策以換取社會和諧穩定。過去推出集中採購及醫保改革等政策，都是向藥企開刀，導致藥企盈利受影響。至於在藥明系受美國政治系統打壓下，生物製藥公司產品能否獲歐美認受也充滿陰霾。受這些不穩定因素影響，投資者也遠離藥股，導致該板塊估值低迷。

私家醫院股海吉亞業務增長穩定

要掌握中國人口老化的投資機會，但同時避開藥股，投資者或可改變思維，向私家醫院股或另類醫療器械股着手。營運醫院的海吉亞醫療（6078）去年收入及純利分別升27.6%及42.1%，至40.76億元（人民幣，下同）及6.85億元，反映醫院業務增長穩定。同時，公司在2023年5月、7月及11月分別收購3家醫院，這3家醫院的收入及利潤貢獻，將於今年上半年開始完全顯現，會令海吉亞醫療的收入及純利增長加快，或會吸引一些新資金流入。

康耐特生產眼鏡鏡片 拓內地市場

至於康耐特光學（2276） 的業務為生產樹脂眼鏡鏡片，並向全球銷售。去年收入及純利分別增長12.7%及31.6%，至17.6億元及3.27億元。隨着內地人口老化，使用老花鏡片的人數也會大幅提升，同時公司也着力推廣內地市場，去年內地收入佔公司總收入超過三成，是一個增長穩定的另類醫療設備概念股票，股價今年至今也錄得接近15%的升幅。由此可見，只要避開醫藥板塊，但尋找與醫療相關的個股，似乎也能「食正」中國人口老化的投資機會。

[徐風 隨風投資]