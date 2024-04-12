內地CPI升0.1%低預期 通縮壓力未消 3月食品跌價2.7% 分析：政策力度須加大

明報記者 黃志偉

按年比較，內地3月食品價格下降2.7%，非食品價格上漲0.7%；消費品價格下降0.4%，服務價格則上升0.8%。而今年首季平均來看，CPI按年持平。按月比較，3月CPI跌1%，是4個月以來首見下跌。其中食品價格下降3.2%，非食品價格下降0.5%；消費品價格下降0.9%，服務價格下降1.1%。

PPI按年跌2.8% 連跌18月

至於各類商品及服務價格，上月食品煙酒類價格按年跌1.4%。食品中，蛋類價格跌8.9%；鮮果價格跌8.5%；畜肉類價格跌4.3%，其中豬肉價格跌2.4%。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，3月份受節後消費需求季節性回落、市場供應總體充足等因素影響，全國CPI按月季節性下降，按年漲幅亦有所回落。扣除食品和能源價格的核心CPI按年上漲0.6%，保持溫和上漲。

分析：房地產問題續影響內需

另一方面，3月PPI按年跌2.8%，降幅較2月擴大0.1個百分點。按月比較，PPI下降0.1%，降幅較2月收窄0.1個百分點。今年首季，PPI按年跌2.7%。

浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才認為，通縮壓力仍在，部分新行業發展較好如科技、新能源汽車等，而且早前內地出口見大幅上升，惟房地產問題繼續影響內需，中央已逐步採取措施應對。他續稱，供應原因亦影響CPI，例如內地食品生產量創新高，而且相關進口地增加，均影響食品價格的上升空間。

彭博研究料人行今季減息

彭博經濟研究表示，內地上月通脹放緩超出預期，至略高於零的水平，反映通縮壓力僅暫時被2月春節假期的強勁需求所掩蓋，除非政策支持力度加大，否則通縮壓力不會減弱。彭博經濟研究預計，人行將在第二季減息。