moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

北水撈貨 恒指低開282點後收跌44點

標籤：經濟

【明報專訊】美國通脹再次高於預期，市場對今年減息的憧憬急劇降溫，港股昨天隨環球股市早段受壓，其後跟隨美股期貨、內地股市逐步收復失地，「北水」大量流入「撈底」，但大市總成交仍回落至1000億元以下。

息口敏感地產收租股普遍向下

恒指低開282點已是全日低位，其後跌幅逐步收窄，中午前重上17,000點關口，午後更一度倒升2點，但動力無法持續，收市跌44點，報17,095點，成交降至987億元。國企指數跌12點，報6003點。科技指數跌13點，報3538點。

對息口敏感的地產、收租股普遍向下，領展（0823）一度跌逾6.2%，失守33元，見逾7年低位，收市跌幅收窄至3%。新世界（0017）及同系的周大福（1929）跌逾4%，新地（0016）、九置（1997）都跌逾1%。部分內房股走勢疲弱，遭評級機構標準普爾調低信貸評級的萬科企業（2202）跌近1.9%，雅居樂（3833）、旭輝（0884）都跌4%左右。部分汽車相關股有回吐，周三急升的經銷商中升控股（0881）回吐逾6.2%，是表現最差藍籌。理想汽車（2015）、蔚來（9866）都跌約2%。

大市主要由重磅科技股支撐，騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）、小米（1810）逆市靠穩，微升1%以內。商湯（0020）再遭日本軟銀減持，股價曾跌近3%。獲騰訊支持的健身網絡平台KEEP（3650）急飈45.6%，成交大增至逾4億元。重型機械股和個別水泥股有炒作，中聯重科（1157）和中國龍工（3339）分別升近4.6%和8.5%，西部水泥（2233）曾升逾10%突破20天線，收市升近8%，海螺水泥（0914）升4.8%。

重磅科技股力撐大市

不少內地投資者趁低吸納，「北水」經港股通南下，昨天錄淨流入71.5億元，較周三多兩倍，是3星期以來最多，而且連續9個交易日錄淨流入。盈富基金（2800）錄淨買入逾9.48億元，騰訊轉為淨買入1.8億元，美團錄淨買入逾4.55億元。至於外資經滬深股通北上內地股市，昨亦轉為淨流入20.2億元人民幣。

凱基亞洲投資策略部主管溫傑認為，港股自1月底反彈以來，恒指已累升逾2000點，現處於整固階段，維持16,000點至17,200點波幅預測。若下周內地首季經濟增長勝預期，其後貸款市場報價利率（LPR）和中央政治局會議有驚喜，大市有望再向上突破，但仍要關注中東局勢和美國息口展望，若市場預期延至9月之後才減息，甚至全年未必減息，可能影響後市表現。