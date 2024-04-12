發改委：真金白銀挺消費「舊換新」

財政部：中央地方分擔補貼

國務院新聞辦公室聯同工業和信息化部、財政部、住房城鄉建設部、商務部、市場監管總局共5個部門，就有關政策昨午舉行吹風會。趙辰昕稱，會堅持中央財政和地方政府聯動，推動汽車、家電等耐用消費品以舊換新。

財政部經濟建設司司長符金陵表示，推動汽車以舊換新方面，補貼資金由中央財政和地方財政按比例分擔，對報廢高排放乘用車或符合條件的新能源乘用車，並購買符合節能要求或新能源汽車的消費者給予定額補貼。又指會鼓勵有條件的地方統籌推進家電等耐用消費品以舊換新。中央財政將通過服務業發展資金、支持開展現代商貿流通體系試點城市建設，支持完善家電等綠色回收體系，暢通家電更新消費循環，助力地方統籌推進家電等以舊換新等。

發改委副主任趙辰昕指出，《行動方案》會明確強化政策保障的一些具體措施。比如，中央財政要設立專項資金，支持廢棄電器電子產品回收處理工作。同時，亦提出到2027年，在設備更新方面，設備投資規模要較2023年增長25%以上，重點行業主要用能設備的能效要基本達到節能水平。