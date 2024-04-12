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UNIQLO母企中期多賺28% 派息增四成 上調全年純利預測3.2%

【明報專訊】經營「UNIQLO」、「GU」品牌的迅銷（6288）公布截至今年2月底上半財年業績，期內多賺27.7%至1959.12億日圓，派中期息每股175日圓（每份香港預託證券派1.75日圓），按年增40%。集團輕微下調全年收入預測，由原先的3.05萬億日圓下調至3.03萬億日圓，減幅0.7%；但上調全年純利預測3.2%至3200億日圓，並維持全年經營溢利預測為4500億日圓。

明報記者 蕭嘉聰

迅銷上半財年綜合收益總額為15,989.99億日圓，按年增9%，經營溢利總額為2570.85億日圓，按年增長16.7%；毛利率按年改善2.4個百分點至52.9%。集團股價停牌前報22.3元，跌2.8%。

海外UNIQLO續成增長動力

以各個事業分部計，雖然日本UNIQLO期內錄得收益下降2%至4851億日圓，但經營溢利按年增14.7%至772億日圓，主要由於成本率大幅改善，毛利率按年改善3.6個百分點，以及匯率影響減少等因素所致。

海外UNIQLO繼續成為增長動力，上半年海外UNIQLO錄得收益及溢利雙雙大幅增長，當中上半年收益按年增17%至8839億日圓，經營溢利按年增23%至1509億日圓。北美及歐洲地區期內持續擴大顧客群，並加快開設門店步伐，兩地區收益及溢利均有大幅增長；東南亞、印度、澳洲地區因冬裝商品及提前上架的春夏商品銷情強勁，錄得收益及溢利雙雙大幅增長，上述均推動整體表現。

GU經營溢利增逾17% 全球品牌轉蝕

此外，中國內地市場期內收益增長及溢利小幅下降，但若剔除年度業績獎金計入周期變更的影響，收益按年錄得小幅增長。業績亦提及香港地區錄得收益及溢利雙雙增長。

GU方面，上半財年收益為1595億日圓，按年增長9.6%，經營溢利為153億日圓，按年增長17.5%，主要受惠於大衆潮流商品庫存預備充足及強化銷售，業績表現強勁。全球品牌事業分部上半年收益為694億日圓，按年跌1.2%，錄得經營虧損17億日圓。