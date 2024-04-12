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恒生投資管理推標指ETF 一手780元入場

【明報專訊】恒生投資管理發行追蹤美股指數的「恒生標普500指數ETF」（港元櫃台：3195；美元櫃台：9195），將於本月23日掛牌上市，每手100個基金單位，每個基金單位1美元或約7.8港元，即每手入場費約780元。恒生投資管理公司董事兼行政總裁李佩珊認為，近年環球資金流向被動型投資追蹤美國市場的ETF，而標普500指數覆蓋美股市場約八成，故推出該ETF產品以滿足投資者分散風險的需求。

本月23日掛牌 設港元美元櫃台

該ETF管理費為每年最高0.55%，惟該年率可透過向有關單位持有人發出一個月事先通知方式而增加。另據恒生投資管理估計，全年經常開支比率為0.9%。

被問到該ETF對比其他追蹤標普500指數ETF如領航的VOO、道富的SPY等的分別，李佩珊指出，是次ETF的入場門檻較低，手續程序便利，並可用港元櫃台交易，相信有一定吸引力。VOO費用率為0.03%，SPY費用率為0.09%，不過每單位價格昨日分別報472.65美元及514.12美元。

展望未來市場，恒生投資管理公司董事兼投資總監薛永輝認為，美國通脹較黏性，而現時美國經濟仍具韌性，料今年減息幅度有限。另外，他稱AI的廣泛應用能推動覆蓋不同行業的標普500指數盈利增長，根據市場研究預計，公司可採用AI技術以填補勞動力不足的問題，有助提升成本效益，料該指數每股盈利在2023至2033年的10年期間內將實現介乎5.7%至7.4%的年均複合增長率（CAGR）。