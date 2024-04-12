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倫交所報告：中資投行首季收入跌33%

【明報專訊】據倫敦證券交易所集團數據與分析部門所發布的2024年首季中國投資銀行費用報告，中資投行上季收取費用估計為28億美元，按年減少33%，是2018年以來最低首季；當中，中信在內地投行當中排行第一，今年首季相關費用達2.231億美元，佔整體費用的8.3%。

涉28億美元 為6年最差首季

投行費用當中，股票市場承銷費用佔11%，達3.01億美元，按年跌77%；債券市場承銷費用達22億美元，按年持平；已完成的併購諮詢費用為1.178億美元，按年降36%；綜合貸款費用1527億美元，比去年降67%。

此外，首季涉及中國的併購活動總額降至10年低位，達603億美元，按年跌18%，已公布交易量亦按年減少22%，是自2013年以來最慢開局。各家投行當中以中金排行第一，相關交易價值為55億美元，市佔率9.2%。

股票市場方面，今年首季內地股市集資74億美元，按年大減82.9%，是自2009年以來最低首季表現，發行數量按年減59.6%；傳統IPO跌至10年低點，籌集31億美元，按年減78%，數量減60.7%。中信證券在今年首季承銷商榜中領先，相關收入12億美元，市佔率15.8%。

債券方面，內地發行人今年首季主要債券共籌集7425億美元，按年增2.7%；政府和機構佔43.2%，籌集3207億美元，按年減18.0%；內地金融業佔33%，籌集2451億美元，按年增27.5%。