港可疑數碼詐騙交易率6.6% 環聯報告：比率超全球

騙徒策略或變 籲企業主動保障消費者

港人防騙意識高，環聯卻指出，騙徒的詐騙策略或改變，務求在消費者數碼服務體驗歷程中的初始階段下手。以2023年源自香港的數碼交易中，11.1%與登入帳戶相關的交易屬可疑數碼詐騙。其次為與建立帳戶相關的交易，例如註冊帳戶、首次登記及貸款申請等，可疑數碼詐騙交易比率達4.9%。環聯亞太區首席產品官殷虹表示，香港作為其中一個率先在2019年發放虛擬銀行牌照的亞洲市場，不單是銀行業，各行各業的數碼化進程同時亦顯著加快了，卻為騙徒帶來更多伺機獲利機會。隨看全球發生眾多數據泄露事件以及深偽技術等先進科技出現，他們可見騙徒正聚焦攻擊消費者體驗歷程的初始階段。

儘管2023年期間，零售業在所有源自香港的數碼交易中出現最多可疑詐騙，比率達8.4%，卻較2022年下跌28%。但金融服務業在去年的可疑數碼詐騙交易比率為7.8%，錄得可疑數碼詐騙交易比率增幅卻最大，按年大增190%。殷虹指出：「鑑於騙徒手法的轉變，各行各業的企業必須主動採取相應措施，強化對整個顧客周期的保障。這包括加強在不同階段的詐騙交易偵測及應對能力，全面保護企業和消費者。」