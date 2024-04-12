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港可疑數碼詐騙交易率6.6% 環聯報告：比率超全球

【明報專訊】環聯國際公布基於旗下世界各地數據網絡的2024年全渠道詐騙狀况報告，發現2023年間源自香港的所有數碼交易中，有6.6%屬可疑詐騙交易，相對同期的全球可疑數碼詐騙交易比率5%而言，高出1.6個百分點，高過全球。不過香港受訪者中，詐騙受害者只佔5%，比其他18個國家及地區受訪者達11%為低，這與消費者防騙意識較高有關。騙徒策略或因而改變，改在數碼服務歷程初始階段下手，因此該行呼籲企業要主動採取措施保障消費者。

騙徒策略或變 籲企業主動保障消費者

港人防騙意識高，環聯卻指出，騙徒的詐騙策略或改變，務求在消費者數碼服務體驗歷程中的初始階段下手。以2023年源自香港的數碼交易中，11.1%與登入帳戶相關的交易屬可疑數碼詐騙。其次為與建立帳戶相關的交易，例如註冊帳戶、首次登記及貸款申請等，可疑數碼詐騙交易比率達4.9%。環聯亞太區首席產品官殷虹表示，香港作為其中一個率先在2019年發放虛擬銀行牌照的亞洲市場，不單是銀行業，各行各業的數碼化進程同時亦顯著加快了，卻為騙徒帶來更多伺機獲利機會。隨看全球發生眾多數據泄露事件以及深偽技術等先進科技出現，他們可見騙徒正聚焦攻擊消費者體驗歷程的初始階段。

儘管2023年期間，零售業在所有源自香港的數碼交易中出現最多可疑詐騙，比率達8.4%，卻較2022年下跌28%。但金融服務業在去年的可疑數碼詐騙交易比率為7.8%，錄得可疑數碼詐騙交易比率增幅卻最大，按年大增190%。殷虹指出：「鑑於騙徒手法的轉變，各行各業的企業必須主動採取相應措施，強化對整個顧客周期的保障。這包括加強在不同階段的詐騙交易偵測及應對能力，全面保護企業和消費者。」