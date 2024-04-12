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XTransfer擬今年E輪融資 目標3億美元

【明報專訊】B2B跨境貿易支付平台XTransfer最近不斷在國際市場設點，創辦人兼首席執行官鄧國標表示，為配合未來全球化發展，他們有意在今年進行私募融資，目標是在E輪融資3億美元。同時他們正於新加坡、荷蘭、阿聯酋阿布扎比、尼日利亞及美國個別州份，申請支付牌照。公司進軍香港一年，至今錄得3000名用戶，他們目標是未來3年內將在港客戶數目增加2至3倍。

港客戶目標3年內增2至3倍

XTransfer目前有團隊2200人，在港佔50人，鄧國標說，今年計劃將整體團隊擴充至2800至3000人，香港營運未來一季會維持約50人。發展至今，其現有45萬名客戶，當中香港及海外各佔3000名及約1萬名，香港客戶生意額則比中國內地客大10倍。他們計劃在未來3年，將香港用戶數目提升2至3倍。

他還稱，他們會進行國際化發展，當中到新加坡等地申請支付牌照，並計劃將美國的支付牌照覆蓋州份由目前4個，冀於今年增至10個。尼日利亞則因為缺少美元作兌付手段，並有龐大需求，因此亦有空間可供發展。

他又稱，XTransfer由A輪至D輪已融資2億美元，當中D輪佔1.4億美元，他們擬在今年作私募融資吸納更多國際資金，目標是3億美元。現時管理團隊佔公司股權逾半。目前XTransfer已經錄得盈利，他未見投資者因為受制於本身投資期限，以及公司未能上市等原因而要求退出及贖回。