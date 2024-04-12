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歐央行暗示將減息 市場押注6月

【明報專訊】歐洲央行昨議決，連續第5次會議將關鍵利率維持在4厘歷史高位，並首次在議息聲明，向市場釋出明確的減息信號，暗示其可能快將減息。市場預計，歐洲央行有七成概率在6月開始減息，預期全年減息3次。

拉加德：決策取決數據 非美聯儲

議息聲明指出，若歐洲央行對通脹前景及貨幣政策傳導力度等最新評估，令其對通脹持續邁向目標更具信心，降低當前利率將會是適當的。歐洲央行行長拉加德昨表示，這「重要的」新句子，「響亮而明確地表明」歐洲央行當前看法。雖然市場預期美聯儲可能押後至下半年才開始減息，拉加德強調，歐央行的決策取決於數據，而不是取決於美聯儲。該央行形容，最新數據「大致證實」其預測的中期前景，歐元區大多數潛在通脹指標正在放緩，官員將繼續在每次會議，依照數據決定貨幣政策，並不會預設利率路徑。

歐洲央行將在6月獲得第一季薪酬談判的完整數據。匯豐投資管理的投資策略總監Hussain Mehdi指出，6月不減息的門檻很高，但接下來幾個月可能有多種結果，具體取決於通脹回落的進展，迄今數據正朝對鴿派有利的方向發展。不過彭博社的評論質疑，歐元區近期的通脹率已低於預期，若不盡快採取行動，屆時通脹回落可能演變為通縮，倘經濟持續惡化，該央行屆時可能要大刀闊斧減息。

（綜合報道）

[國際金融]