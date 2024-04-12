moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

聯儲官員普遍支持「縮表」速度放慢一半

【明報專訊】美聯儲3月會議紀錄顯示，大多數與會的美聯儲官員贊成將「縮表」速度，放慢至目前整體進度的「一半左右」，重點將在於放緩美國國債的「縮表」步伐。美聯儲目前允許每月最多600億美元的美國國債及最多350億美元的按揭抵押債券（MBS）到期後不再投資，令美聯儲的資產負債表由兩年前接近9萬億美元，降至目前7.4萬億美元。

美聯儲沒有展期而增加的債務供應，需由投資者吸收，因此「縮表」會為利率帶來上行壓力。若放緩「縮表」可緩解緊縮壓力。多數與會官員認為，盡快放慢「縮表」是審慎的做法，考慮到5年前「縮表」引發隔夜貸款市場動盪，曾迫使美聯儲於2019年停止縮表。不過部分官員傾向維持現行「縮表」計劃，待短期貨幣市場利率上升才進行調整。

受美國通脹反彈所拖累，美債需求下滑。美國財政部周三拍賣價值390億美元的美國10年期國債，市場反應疲軟。對冲基金、養老基金及銀行等美國本土直接競標者，在今次拍賣的配售比例僅14.2%，是2021年11月以來最低。由外國央行等機構通過一級交易商參與競標的間接競標者，獲配比例為61.8%，是去年10月以來最低。至於承接所有未獲認購國債的一級交易商，本輪獲配比例高達24%，是2022年11月以來最高。

（綜合報道）

[國際金融]