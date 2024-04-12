徐風：奧運效應可留意安踏361度

李寧近年定位不佳 盈利受壓

每次在全球大型體育項目舉辦前，李寧（2331）勢必被市場留意，畢竟其體育服裝「民族品牌」形象深入民心。然而，過去一年李寧的股價表現不佳，由2023年1月最高接近82元，跌至近期約20元，跌幅超過四分之三！究其原因，是公司產品近年定位不佳，導致產品盈利受壓，以及庫存積壓。同時，在公司業務出現挑戰時，卻在甲級寫字樓空置率持續上升的香港購入一座商廈，聲稱作為總部之用，被投資者質疑公司不務正業兼投資眼光差，令股價受壓。

據公司去年的業績數據顯示，收入按年升7%至276億元（人民幣，下同），但純利卻倒退21.6%至31.9億元。值得留意的是，李寧除息稅折舊及攤銷前盈利（EBITDA）僅按年減少5%，跌幅遠較純利低。

仔細觀察，可以見到去年李寧的折舊及減值開支大幅增加約6億元，以及其他收入減少近3億元，意味着管理層或趁去年業績差勁時「洗底」，以做低基數，令今年業績有望出現更強勁的增長。然而，與2022年受內地疫情嚴重衝擊比較下，李寧去年純利仍錄倒退，營運效率實非理想。除非李寧今年上半年能夠大幅好轉，否則也難以吸引投資者注意。

安踏合營業務好轉 料續釋放價值

撇除李寧後，內地另一體育用品巨頭安踏體育（2020）增長則相對穩定。公司業績顯示，去年收入增加16.2%至623.6億元，純利增加34.9%至102.4億元，與李寧相比，高下立見。

事實上，安踏除了FILA及其他品牌收入分別增長16.6%及57.7%帶動外，其美國的合營業務Amer Sports營運表現亦見好轉，收入按年升30.1%至312.5億元，EBITDA更增加45.4%至37.5億元，但受減值因素影響，錄得虧損13.7億元。若營運表現持續好轉，相信合營業務將會持續為安踏釋放價值。

361度線下零售高雙位數增長

至於二三線體育用品股方面，過去備受投資者追捧的特步國際（1368），去年表現並不理想，收入按年增長一成至143.5億元，純利增加11.8%至10.3億元，跑輸「老大哥」安踏。

至於361度（1361）增長更為迅速，收入按年增加21%至84.2億元，純利增加28.7%至9.6億元。而早前公布的第一季度營運表現，主品牌線下渠道零售額按年錄得「高雙位數的正增長」，反映361度仍受客戶歡迎。

綜合以上四家體育用品股，可見安踏及361度的營運表現相對突出，在即將來臨的奧運效應下，或對股價有支持作用。至於李寧及特步，則要有更多數據支持其業務出現好轉，股價才會有較明顯的反彈。

[徐風 隨風投資]