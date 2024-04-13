港數字經濟委會提12建議助發展

兩年內定數字政策加強政府治理

至於實際數字基礎建設，委員會提出以3至5年鞏固現有基礎建設，為數字經濟發展增強互聯性、可擴展性和便利性，包括優先考慮推動營運者共享5G基礎設施，考慮誘因鼓勵營運者提供5G全面覆蓋室內環境；制訂和頒布數據中心標準；進一步推動企業對消費者市場採用「轉數快」等電子支付；探討利用「轉數快」及「智方便」開發官方流動支付入門網站可行性。

委員會又提出，兩年內提供更多數據以促進香港數據流動，發布全面及有組織的政府數據目錄，鼓勵私人和公營部門開放更多數據並提供誘因，建立清晰的數據共享指南和框架，並將商業數據通覆蓋範圍擴大到其他行業。跨境數據流動方面，委員會建議當局採取措施，支持便利與內地及世界各地貿易伙伴數據交換與合作。

委員會同時提出要加快數字轉型，向中小企給予支持及援助，並且在3至5年制訂全面人力資源策略以吸引、保留和培養數字人才，提升全民的數字素養和能力，促進非本地人才來港工作。