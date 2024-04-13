惠譽：港AA-評級不變 展望維持穩定 未受降內地展望影響 稱港財政緩衝強大

明報記者 歐陽偉昉

惠譽周三維持內地信用評級在第五級的「A+」，展望由「穩定」下調至「負面」，是因為內地公共財政面臨的風險攀升，從依賴房地產的增長模式走向政府認為更可持續模式的轉型過程中，內地經濟前景須應對愈來愈多的不確定性。

若港金融商貿地位降 或影響評級

惠譽列出可能導致對香港採取負面評級行動或下調評級的主要因素，包括香港作為重要金融和商貿中心的地位下降等因素導致趨勢增長減弱，內地主權信用狀况惡化以致影響香港的信用狀况，而若本港結構性改革改善中期經濟增長潛力，提高財政緩衝水平，以及內地主權信用狀况改善提升香港狀况，則有助香港可能獲正面評級行動。

惠譽亦確認澳門的第三高「AA」評級，以及評級展望「穩定」維持不變，下調內地評級展望的因素，同樣對澳門信貸評級沒有實質性影響。惠譽指出，澳門經濟高度依賴中國內地，但是由於澳門公共及外部財政異常強勁，而即使在遭受經濟和博彩收入負面衝擊時期，仍維持穩健的財政管理的支撐。

澳門評級展望不變 憂依賴內地客

不過，惠譽提及澳門評級主要制約因素在於經濟結構單一、博彩旅遊業高度依賴來自中國內地遊客，以及極易受到中國對於博彩旅遊業政策調整影響。若再有衝擊引發博彩業營收再次下滑，導致主權資產負債表受到侵蝕，或內地主權信用狀况惡化影響澳門信用狀况，或會導致該行對澳門採取負面評級行動，而澳門脫離博彩業轉向持續的經濟多元化發展，則會有利澳門信用評級。