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龍湖遭標普降評級 股價挫8.6%

【明報專訊】標準普爾昨日在收市後發稿指出，將龍湖集團（0960）的長期發行人及高級無擔保票據長期發行評級，由BBB-降至BB+。該行是次作評級調整，與預期龍湖的槓桿情况在未來12至24個月受銷售疲弱、物業發展業務邊際利潤受壓，以及行業下行周期延長有關。

2028年到期美元債價跌3%

龍湖昨日收市股價跌8.64%，收報9.41元，為跌幅最大藍籌。其債價亦明顯受壓，彭博報道指出，其2028年1月到期年息率4.5厘的美元債券，錄今年1月22日以來最大跌幅，截至昨午5時30分，跌價3.2%。

不過標普指出，龍湖有足夠流動性及可取用商業地產貸款，足以應付未來12個月債務，預期龍湖今年合約銷售會按年跌22%至1360億元（人民幣，下同），在未來兩年毛利率會壓低至10%至11%。該行亦估計龍湖受惠於毛利率較高的收租及物管業務帶動，EBITDA邊際利潤率會由2023年度的17%，改進至18%至20%。至於龍湖今明兩年的收入，標普估計會分別按年跌13%及3%。

標普相信龍湖在2024年至2025年逐年將減少債務100億元，並預期槓桿率由2023年底的6.4倍降至2024至2025年的5.5至6.4倍。該行還預料龍湖今年營運現金流100億元，相對去年同期35億元高，並估計截至2023年底可動用資金約310億元，可全面覆蓋到短期到期債券270億元，年內只有約60億元在岸債到期。

龍湖表示，近期標普、穆迪、惠譽均有下調內地房企評級，亦有國際評級機構對中國企業看空情緒嚴重下，有內房退出國際評級。不過公司仍獲標普確認長期發行人信用評級BB+，高級無擔保票據的長期發行評級為BB，並認為流動性充足，短期債務償還和再融資風險很小。