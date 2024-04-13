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周大福零售值增12% 內地同店銷售跌

【明報專訊】周大福珠寶（1929）公布，截至今年3月底止第四財季零售值增長12.4%，當中內地升12.4%，港澳及其他市場升12.8%。同店銷售額增長方面，內地期內按年跌2.7%，港澳及其他市場則升4.5%；內地同店銷量同樣下跌，按年減少6.9%，港澳及其他市場則升4.5%。

港澳同店銷售額升4.5%

集團指出，雖然第四財季受惠於強勁的節日需求，但由於比較基數較高，拖累內地同店銷售表現；港澳入境旅遊持續復蘇為業務提供支持。此外，內地市場對「龍」生肖黃金首飾和擺件反應熱烈，期內黃金首飾及產品類別同店銷售升3.4%，平均售價由去年同期5200元升至今年5700元；港澳黃金首飾及產品類別同店銷售升16.6%，平均售價亦升16.6%至7500元。

不過，由於珠寶鑲嵌首飾屬非必需消費品，故較受經濟周期影響，宏觀環境充滿挑戰的情况下相對疲弱。內地珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾上季同店銷售下跌19.5%；港澳同店銷售下跌27.2%。價格方面，內地期內珠寶鑲嵌首飾的同店售價由去年同期8400元下降至8200元；港澳平均售價亦由17,900元下降至15,800元。

港澳上季淨增1個零售點

截至今年3月底止，上季內地淨關閉89個周大福珠寶零售點至7548個，全年度計淨開設143個零售點；港澳市場上季淨增加1個零售點至87個，全年度淨開設10個零售點。