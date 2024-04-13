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英GDP連升兩月 分析料衰退結束

【明報專訊】英國經濟繼續從衰退中反彈，GDP連續兩個月回升。英國2月GDP按月增長0.1%，而1月GDP按月升幅亦由0.2%向上修訂至0.3%。此前英國GDP在去年第三四季收縮，陷入技術性衰退。英國2月GDP與去年同期相比，仍收縮0.2%。

未來數月或減息 英鎊跌0.7%

2月GDP增長主要來自工業產出，其按月升幅達1.1%。服務業產出的升幅，則由0.3%放緩至0.1%。凱投宏觀（Capital Economics）首席英國經濟學家Paul Dales指出，最新數據「幾乎確認經濟衰退已在去年結束」。彭博社的分析指出，這種輕微的經濟增長可避免推高通脹，讓英倫銀行可在未來幾個月開始減息。英鎊兌美元昨跌0.7%至1.2462，是去年11月以來低位。

不過市場關注金融機構下調對美聯儲的減息預期，對其他主要央行的影響。高盛昨將英倫銀行今年的減息預期，由5次下調至4次，預計6月開始減息，而減息步伐未來將放緩至每季一次。

星首季GDP增2.7% 遜預期

受惠於旅遊業復蘇，新加坡第一季GDP按年增長2.7%，較去年第四季的2.2%升幅顯著反彈，不過仍低於經濟師預期的3%升幅。華僑銀行分析指出，很多海外旅客到新加坡欣賞演唱會，短暫提振了酒店、餐飲等面向消費者的產業。美國樂壇天后Taylor Swift 3月在新加坡舉行演唱會，而新加坡是其Eras Tour唯一的東南亞站。經濟師預期，當演唱會的影響被充分計入，新加坡第一季GDP將有望上調。

（綜合報道）

[國際金融]