美匯指數升穿106 金價破2400美元新高

安聯首席經濟顧問Mohamed El-Erian指出，金價上漲是因為更多投資者認為，面對美國通脹的擔憂，黃金比美國國債更能對冲地緣政治風險。

歐元跌至1.0631 見5個月低

Sucden Financial分析師的報告指出，央行增持，加上中國和印度等個人投資者的持續需求，繼續為金價提供堅實的支持，吸引投機者押注金價向上。金價上漲亦帶動白銀的升勢。白銀昨升至每盎司29.2295美元，是2021年2月以來最高。

此外，累積頗大跌幅的蘋果（美：AAPL），其人工智能潛力獲讚許。摩根大通的分析指出，雖然iPhone在中國銷售轉弱，且近期傳出擱置電動車開發計劃，但在蘋果股價近期顯著下跌後，投資者對其估值較為滿意，加上看好其業務將從人工智能受惠，維持其股票的增持（Overweight）評級。

摩通預計，2025年9月發布的AI功能iPhone，將推動蘋果銷售轉強。此外，彭博社引述知情人士稱，蘋果正醞釀重大升級，讓Mac電腦配置新一代M4晶片，AI功能將成為M4處理器的亮點。蘋果股價周四反彈4.3%，創去年5月以來最大單日升幅，昨早段續升。不過截至周四，蘋果股價今年以來仍跌9%。科技股反彈推動納指周四上漲1.7%，收報16,442.2點，創收市新高，昨早段回落。

（綜合報道）

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