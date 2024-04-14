德汽車工業協會反對向中國電動車加徵關稅

Hildegard Müller表示，目前行業在中國內地的業務，為德國提供大量就業職位，額外關稅形式的反補貼措施不能解決歐洲和德國汽車產業面臨的挑戰。一旦發生貿易衝突，歐盟徵收懲罰性關稅的決定可能很快產生負面影響，可能危及德國向電動車轉型。她贊成歐盟就市場准入，以及相應貿易和投資締結有關協定。

馬斯克本月到訪 印度傳媒稱將建廠

另外，美國電動車商特斯拉（Tesla）（美：TSLA）創辦人兼行政總裁馬斯克將於本月21至22日訪問印度，與總理莫迪及其他商界人士會面。印度傳媒引述消息稱，馬斯克可能公布在印度投資20億至30億美元，興建廠房生產電動車，供應當地市場及發展出口業務。印度傳媒又稱，當局或會有條件批准星鏈的衛星通訊牌照。

特斯拉公共政策及商業發展副總裁Rohan Patel在社交媒體發文，雖然未指明關於特斯拉在印度設廠的報道，但似乎否認相關消息，「媒體的猜測和虛假報道隨處可見，至少在有關特斯拉的新聞，在印度也未能倖免」。