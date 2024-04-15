稱科創金融表現佳 與傳統銀行營運有別

新客開戶數目創紀錄 擬港美添人手

祈耀年指出，科創金融的定位對匯控而言相當嶄新，相對傳統工商金融客戶都是已發展的企業，科創金融團隊對處於早期發展階段的企業、創投基金相當熟悉，在風險管理也有良好紀律。由於初創企業背後通常有創投基金通過股權融資提供資金，流動性相對充裕，它們需要銀行貸款金額不多，反而較需要外幣兌換、支付、營運資金貸款等服務，業務佔用銀行的資本相對少。

現時科創金融在英國、美國、以色列和香港皆有業務團隊，祈耀年表示業務表現強勁，去年第四季該業務的新客開戶數目創紀錄，該行會在美國和香港增聘人手，並與企業銀行團隊合作，一同服務企業和創投基金客戶。