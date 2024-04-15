moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

稱科創金融表現佳 與傳統銀行營運有別

【明報專訊】去年3月歐美爆銀行危機，矽谷銀行英國分行受母公司拖累被監管當局接管，匯控（0005）在一個周末內拍板以1英鎊收購，現已更名為科創金融（Innovation Banking）。匯控行政總裁祈耀年表示，與傳統企業以資產為基礎不同，初創以智慧財產為基礎，銀行家需要是該科技的專家才能提供服務，而科創金融的同事正是生命科技、硬件技術等不同細分行業的專家。他續稱：「我是多方面的企業銀行家，有37年經驗，不論走入成衣製造商、地產商或科技公司都可以和他們對話，不過如果我走入生命科技公司嘗試深入交談，應該很快就會露餡。」

新客開戶數目創紀錄 擬港美添人手

祈耀年指出，科創金融的定位對匯控而言相當嶄新，相對傳統工商金融客戶都是已發展的企業，科創金融團隊對處於早期發展階段的企業、創投基金相當熟悉，在風險管理也有良好紀律。由於初創企業背後通常有創投基金通過股權融資提供資金，流動性相對充裕，它們需要銀行貸款金額不多，反而較需要外幣兌換、支付、營運資金貸款等服務，業務佔用銀行的資本相對少。

現時科創金融在英國、美國、以色列和香港皆有業務團隊，祈耀年表示業務表現強勁，去年第四季該業務的新客開戶數目創紀錄，該行會在美國和香港增聘人手，並與企業銀行團隊合作，一同服務企業和創投基金客戶。